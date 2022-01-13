Авиакомпания Ryanair открыла новое направление Киев-Рига

09:00 29 Апрель Киев, Украина

Авиакомпания Ryanair продолжает расширять сотрудничество с Украиной. Стало известно, что открылась продажа билетов на рейсы Киев-Рига. Это новое авиасообщение совсем недавно появилось в расписании на сайте компании. Лоукостер планирует начать выполнять перелеты с 1 ноября 2021 года.

Как сообщает Центр транспортных сообщений (ЦТС), к продаже доступны билеты на рейсы, которые будут выполняться два раза в неделю - по понедельникам и пятницам.

Как известно, с 17 марта перелеты по этому маршруту возобновила латвийская авиакомпания airBaltic.

Что касается Ryanair, ранее ирландский лоукостер анонсировал, что с июля 2021 года намерен начать выполнение рейсов по двум направлениям из Украины, которые ранее не обслуживал, - Киев-Кельн и Одесса-Барселона.