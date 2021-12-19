Авиакомпания Emirates объявила о крупной программе модернизации 105 самолетов

20:18 17 Ноябрь Киев, Украина

Стало известно, что авиакомпания Emirates намерена усовершенствовать 105 своих современных широкофюзеляжных лайнеров. Такие планы компания обнародовала во время авиашоу в Дубае.



На осуществление соответствующих планов отводят 1,5 года.

Уточняется, что инженеры компании планируют переоборудовать бизнес-класс лайнеров. А именно, оснащение салона индивидуальными сиденьями с компоновкой 1-2-1. Ожидается, что до завершения текущего года Emirates получит 111 авиалайнеров Boeing 777 и Airbus A380 с местами премиум-эконом-класса, в том числе шесть самолетов A380.

Известно, что в Boeing 777 вместо пяти рядов кресел эконом-класса встроят 24 места премиум-эконом-класса с конфигурацией 2-4-2.

А в Airbus А380 в передней части главной палубы хотят установить 56 кресел премиум-эконом-класса с конфигурацией 2-4-2.







