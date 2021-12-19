Авиакомпания Emirates объявила о крупной программе модернизации 105 самолетов

Стало известно, что авиакомпания Emirates намерена усовершенствовать 105 своих современных широкофюзеляжных лайнеров. Такие планы компания обнародовала во время авиашоу в Дубае.
На осуществление соответствующих планов отводят 1,5 года.
На осуществление соответствующих планов отводят 1,5 года.
Известно, что в Boeing 777 вместо пяти рядов кресел эконом-класса встроят 24 места премиум-эконом-класса с конфигурацией 2-4-2.
А в Airbus А380 в передней части главной палубы хотят установить 56 кресел премиум-эконом-класса с конфигурацией 2-4-2.
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