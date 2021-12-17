АТБ и Райффайзен Банк Аваль создали свою карту

Генеральный директор корпорации АТБ создали свою платежную карту. Проект осуществлен совместно с Райффайзен Банк Аваль. Пока система находится в тестовом режиме. О преимуществах кобренд-проекта в социальных сетях рассказал Борис Марков.

Он отметил, что АТБ-Pay имеет преимущества карточки Visa Gold и дает возможность бесплатно выполнять любые операции: пополнение через терминалы в магазинах сети АТБ, снятие налички в банкоматах всех украинских банков, оплату покупок даже за пределами Украины.

По его словам, компания намерена ежегодно направлять от 2 миллиардов гривен на дополнительные возможности для владельцев АТБ-Pay.

Он отметил, что посетителями магазинов АТБ являются до 95% жителей Украины, которые покупают продукты питания и сопутствующие товары.

Гендиректор корпорации сообщил, что потенциал выпуска АТБ-Pay в Украине равен порядка 20 млн. единиц. Он заявил, что в планах АТБ сделать свою карту основной для оплаты в магазинах сети, запустить универсальное приложение для смартфонов и сотрудничать с крупными торговыми операторами различных сегментов торговли и поставщиками.