Асфальтобетонный завод во Львовской области – новое предприятие

Во Львовской области открыли новое предприятие. В Самборе украинский производитель «Кредмаш» изготовил и спроектировал новый асфальтобетонный завод.

Строительство современного украинского производства, соответствует всем техническим и экологическим требованиям, выполнили всего за три месяца. Сумма инвестиций составляет около 30 млн гривен. Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя Львовской облгосадминистрации Юрий Бучко.

Он отметил, что мощность завода составляет 160 тонн асфальта в час. Имеющаяся асфальтобетонная установка европейского уровня, которая не выпускает вредного дыма и практически не загрязняет окружающую среду. На сегодня здесь работает 15 квалифицированных специалистов.

Асфальтобетон будут использовать для ремонта и строительства дорог Львовщины, в частности, уже применили на ремонт улицы Коновальца в Самборе. Мощности завода хватит для того, чтобы покрыть потребности части области, добавил Бучко.