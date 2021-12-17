"Арселор Миттал Кривой Рог" вышел из кризисного периода

Отчет за деятельность предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог" показал, что год закончен с прибылью в 740,902 млн гривен. При этом горно-металлургический комбинат в 2019 году закончил год с убытками в объеме 2,3 млрд гривен.

Активы предприятия на конец 2020 года сократились на 9,4% и составили 88,35 млрд гривен, текущие обязательства и обеспечение сократились на 33,3% до 17,866 млрд гривен. Суммарная дебиторская задолженность сократилась на 16% до 21,638 млрд гривен, а долгосрочные обязательства - на 5,3% до 9,605 млрд гривен.

В прошлом году "Арселор Миттал Кривой Рог" инвестировал в развитие производства 296,3 млн долларов, из них операционные затраты составили 137,7 млн долларов, а капитальные – 158,6 млн долларов.

"В 2021 году предприятие намерено завершить ключевые инвестпроекты и продолжить реализацию новых. Речь идет о замене газоочистных установок первого блока конвертерного цеха (конвертеров №№ 1–3), реконструкции доменной печи №9, строительстве нового кислородного блока и современной фабрики окомкования по выпуску 4,5–5 млн тонн окатышей в год. Будут продолжаться программы замены железнодорожных путей предприятия, восстановления зданий и сооружений, реконструкции газопроводов, а также внедрение экологических мероприятий для снижения промышленной нагрузки на окружающую среду", - говорится в сообщении.

Также акционеры комбината намерены 29 апреля рассмотреть вопрос о выплате 9,61 млрд гривен дивидендов, что на одну простую именную акцию составляет 2,49 гривен.

В октябре 2019 года "Арселор Миттал Кривой Рог" решил выплатить 10,845 млрд гривен дивидендов.