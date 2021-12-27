Аренда жилья в Киеве: данные на март 2021

Журналисты MYC проанализировали ситуацию на рынке недвижимости и выяснили – сколько стоит аренда квартиры в Киеве. В среднем, квадратный метр в столице стоит $10. Данные на март показывают, что это цены на однокомнатное и двухкомнатное жилье, трехкомнатная квартира обойдется ненамного дороже - $11 кв/м

Самые дорогие и дешевые районы столицы:

традиционно, в аренде, самым дорогим районом Киева является Печерский район. Медианная стоимость аренды в центре столицы составляет $1425 / объект, или $19 кв.м .;

на втором месте Шевченковский. Арендодатели в этом районе просят $564 за квартиру ($ 10 за кв.м.)

на третьем месте Голосеевский район - $544 / объект ($10 / кв.м);

минимальная медианная цена на аренду квартир зафиксирована в Деснянском районе - $294 за квартиру, или $6 за кв.м.

Что предлагают арендодатели и что ищут арендаторы? В марте объем рынка аренды квартир распределился таким образом. 47% от общего количества предложения сосредоточено в категории однокомнатных квартир. Предложение двухкомнатных квартир - 35%, трехкомнатных - 15%. 3% объявлений - многокомнатные квартиры, свободные для заселения.

В марте 2021-го 42% запросов от желающих арендовать квартиру приходится на двухкомнатные квартиры. 35% потенциальных арендаторов ищут для аренды однокомнатные квартиры, а 16% - трехкомнатные. Самое сложное сдавать в аренду многокомнатные квартиры, только 7% арендаторов подыскивают жилье с четырьмя и более комнатами.