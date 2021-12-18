Аренда жилья в Киеве: цены не растут

10:59 11 Август Киев, Украина

Рынок недвижимости в Украине становится более стабильным, эта же ситуация складывается и в аренде жилья (Киев). Эксперты отмечают, что количество предложений в столице увеличивается, а вот цены значительно падают.

В столице в первую очередь упали цены на аренду однокомнатных квартир - с начала года на 25%, двухкомнатные подешевели на 20%, меньше всего пострадали трехкомнатные квартиры - всего на 5%, рассказывает Герасимчук. Многокомнатные квартиры, как правило, представленные в премиум-сегменте, не изменились в цене.

Минимальная цена жилья сейчас стартует от 3500 грн. За эти деньги можно арендовать однокомнатную квартиру без ремонта в старом жилфонде в спальном районе. До метро придется добираться транспортом.

Самые популярные квартиры сейчас стоят от 6 до 12 тыс. грн.

За 6 тыс. грн. можно арендовать однокомнатную квартиру со свежим ремонтом в новом доме в спальном районе. До карантина такое жилье стоило около 7500 грн.

За 7-9 тыс. грн. можно снять однокомнатную квартиру в новом доме в спальном районе в 10-15 минутах от метро или двухкомнатную с ремонтом в старом жилфонде. До карантина эти объекты стояли до 10500 грн.



За 12 тыс. грн. предложат двухкомнатную квартиру с ремонтом, хорошей мебелью и техникой в новом доме в спальном районе или за однокомнатную квартиру в старом жилфонде в центре города.

"Мы впервые столкнулись с такой ситуацией, как карантинный форс-мажор. Никто не знает, как рынок себя поведет дальше. Но, думаю, цены нескоро вернуться к докризисным", - заключает эксперт.