Аренда жилья: Киев, Одесса, Львов

Аренда жилья по всей Украине значительно выросла несмотря на карантин и кризис. В стоимости жилья в трех крупных города страны – Львов, Киев и Одесса – разбирались наши журналисты.

Со второго по третий квартал в Киеве начали сдавать больше жилья. Заметно возросло количество свободных трехкомнатных квартир в Дарницком и Подольском районах - на 34%, в Днепровском - на 46%, и в Деснянском - на 55%.

Если во втором квартале (апрель-июнь) квартиры стартовали с 6500 грн за однокомнатные в Деснянском районе и достигали максимальных 45 600 грн за трехкомнатную на Печерске, то в третьем квартале (июль-сентябрь) диапазон цен составил 7000 грн - 49400 грн. Существенно подорожали однокомнатные - на 6-26% в зависимости от района, на их фоне двухкомнатные и трешки выросли в цене не так сильно - на 2-12% и 4-12% соответственно.

В Одессе стоимость аренды также выросла. Особенно со второго по третий квартал подорожали однокомнатные в Малиновском и Суворовском районах - на 10%, двухкомнатные в Малиновском - на 11%, и однокомнатные в Киевском - на 17%. Количество предложений по этим квартирам, напротив, несколько уменьшилась.

Суворовский район остается самым бюджетным районом Одессы. Однокомнатную квартиру можно снять в среднем за 5500 грн в месяц, двухкомнатную - за 6000 грн, трехкомнатную - за 7000 грн. В Малиновском однокомнатные квартиры сдают за те же 5500 грн, а двухкомнатная здесь обойдется в 7000 грн в месяц. За трехкомнатную просят в среднем 8000 грн.

Во Львове за последние три месяца жилье стоило даже дешевле, чем в апреле-июне. Цены снизились на двухкомнатные квартиры в Железнодорожном (-7%) и Шевченковском (-6%) районах и на трехкомнатные в Галицком (-4%). Предложений стало больше. Особенно «активизировались» владельцы трехкомнатных квартир.

Выгоднее поселиться в Железнодорожном районе, где квартира в третьем квартале стоила в среднем 6000 грн в месяц, двухкомнатная - 7000 грн, трехкомнатная - 9000 грн. Достаточно бюджетный Железнодорожный район - здесь однокомнатные квартиры сдавали в среднем за 7000 грн. За двухкомнатную просили 7800 грн в месяц, за трехкомнатную - 8400.