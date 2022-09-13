Аренда земли в Украине. Все про договор аренды

09:47 22 октября Киев, Украина

Аренда земли - тема актуальная для нового дня, а порой даже проблемная. В этой статье мы поможем вам понять, на что обращать внимание при заключении договора аренды земли в Украине и какие сигналы говорят о недобросовестных действиях недобросовестных людей.

Кодекс предусматривает следующую классификацию земель по целевым значениям:



• сельскохозяйственная земля;

• земля под жилищно-коммунальное строительство;

• территории заповедников и других природоохранных целей;

• оздоровительные земли;

• зоны отдыха;

• территории историко-культурного назначения;

• Лесная земля;

• земли водного фонда;

• земли для промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и других целей.



Итак, у человека, который собирается сдавать землю в аренду, возникает первый вопрос: «Какое значение имеет категоризация по назначению?» Правило, которое будет работать всегда - цель землепользования должна совпадать с ее целевым назначением. Поскольку нарушение этих пунктов может привести к досрочному разорванию договора-аренды. • сельскохозяйственная земля;• земля под жилищно-коммунальное строительство;• территории заповедников и других природоохранных целей;• оздоровительные земли;• зоны отдыха;• территории историко-культурного назначения;• Лесная земля;• земли водного фонда;• земли для промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и других целей.Итак, у человека, который собирается сдавать землю в аренду, возникает первый вопрос: «Какое значение имеет категоризация по назначению?» Правило, которое будет работать всегда - цель землепользования должна совпадать с ее целевым назначением. Поскольку нарушение этих пунктов может привести к досрочному разорванию договора-аренды.



Правила, которые помогут избежать проблем.



→ Довольно часто наша невнимательность приводит к ошибкам. Поэтому главная гарантия правильно составленного договора - детальное изучение каждого пункта аренды земли.

→ Не забудьте указать в условиях договора, что арендодатель несет риск случайной гибели или повреждения объекта аренды.

→ Перед заключением договора аренды запросите пакет документов, подтверждающий право собственности арендодателя, а именно:удостоверение права собственности на недвижимое имущество, свидетельство о праве на наследство, решение суда о приобретении или изменении права собственности на земельный участок, выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество или государственного кадастра о регистрации права собственности. Это важно, поскольку заключение договора аренды с лицом, не являющимся законным владельцем земли, является ничтожной сделкой.



→ Обсуждение случаев пересмотра размера арендной платы с указанием этих условий в договоре.

→ Нотариальное заверение договора желательно, потому что в случае возможного судебного спора это облегчит определение обстоятельств дела.



→ Арендатор всегда должен помнить об индексации арендной платы. Это в первую очередь поможет вам избежать недоразумений с домовладельцем. Также хотелось бы отметить, что тот факт, что арендатор игнорирует индексацию арендной платы, может рассматриваться как нарушение существенных условий договора, что будет важной причиной для арендодателя инициировать досрочное расторжение договора аренды в суде.



Итак, соблюдая вышеперечисленные правила и рекомендации, вы обезопасите себя от проблем и неприятных «заявлений» в договоре аренды земли. Мы не должны забывать, что проблему легче предотвратить, чем бороться с ней.