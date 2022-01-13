АО «Укрзалізниця» не смогло провести тендер

Система аукционов ProZorro опубликовала информацию о том, что тендер для «Укрзалізниці» отклонен. Целью закупки была поставка 100 новых вагонов для предприятия. Сумма тендера – свыше 3 млрд гривен.

Тендер не состоялся из-за отсутствия необходимого количества участников. К торгам допустили только Крюковский вагоностроительный завод. Кроме него заявку на участие подавало ООО "Терминал Запад" со статутным капиталом 10 000 грн и китайский концерн CRRC Tangshan. Их предложения отклонили.

В комментарии УЗ заявили, что такие результаты не позволяют провести аукцион. Там добавили, что продолжают отбор поставщиков и проводят необходимые процедуры "максимально быстро".

Всего было предложено четыре лота на четыре типа вагонов:

- 51 пассажирский купейный спальный вагон (1,5 млрд грн);

- 12 купейных спальных вагонов типа СВ (349 млн грн);

- 20 купейных спальных вагонов, оборудованных для перевоза людей с инвалидностью на колесном кресле (633,7 млн грн);

- 17 купейных спальных вагонов, оборудованных для перевоза людей с инвалидностью и с купе начальника поезда (551,3 млн грн).

Их должны были бы поставить до 31 декабря 2021 года.