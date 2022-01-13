АО «Укрзалізниця» не смогло провести тендер

Система аукционов ProZorro опубликовала информацию о том, что тендер для «Укрзалізниці» отклонен. Целью закупки была поставка 100 новых вагонов для предприятия. Сумма тендера – свыше 3 млрд гривен.
Тендер не состоялся из-за отсутствия необходимого количества участников. К торгам допустили только Крюковский вагоностроительный завод. Кроме него заявку на участие подавало ООО "Терминал Запад" со статутным капиталом 10 000 грн и китайский концерн CRRC Tangshan. Их предложения отклонили.
В комментарии УЗ заявили, что такие результаты не позволяют провести аукцион. Там добавили, что продолжают отбор поставщиков и проводят необходимые процедуры "максимально быстро".
Всего было предложено четыре лота на четыре типа вагонов:
- 51 пассажирский купейный спальный вагон (1,5 млрд грн);
- 12 купейных спальных вагонов типа СВ (349 млн грн);
- 20 купейных спальных вагонов, оборудованных для перевоза людей с инвалидностью на колесном кресле (633,7 млн грн);
- 17 купейных спальных вагонов, оборудованных для перевоза людей с инвалидностью и с купе начальника поезда (551,3 млн грн).
Их должны были бы поставить до 31 декабря 2021 года.
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