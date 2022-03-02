АО "Турбоатом" завершило работу над основными узлами для Южно-Украинской АЭС

Как сообщила пресс-служба АО "Турбоатом", в производственных цехах предприятия закончена сборка узлов основного оборудования для Южно-Украинской АЭС, а именно, оборудования для проводимой модернизации цилиндра среднего давления турбины К-1000-60/1500-1 для блока №2 Южно-Украинской АЭС. Ранее на АЭС уже был отгружен комплект диафрагм. На сегодняшний день сборочно-испытательным цехом 73 ротор среднего давления упакован и подготовлен под отгрузку в начале июня.

Договор на модернизацию проточных частей турбины-миллионника на Южно-Украинской АЭС был подписан с НАЭК "Энергоатом" 25 февраля прошлого года, он стал первым договором "Турбоатома" на модернизацию проточной части турбины-миллионника в Украине.

Такая масштабная модернизация турбин на АЭС Украины выполняется впервые. Предприятие имеет положительный опыт выполнения аналогичной работы для заказчиков за пределами страны, в том числе на блоке №5 АЭС "Козлодуй" (Болгария). Действующий договор является частью утвержденной пятилетней программы по модернизации оборудования АЭС Украины, рассчитанной до 2024 года.

Напомним, в апреле АО "Турбоатом" изготовило основное оборудование для гидравлической турбины Кременчугской ГЭС (станционный № 4). Специалисты предприятия изготовили и сдали заказчику - ЧАО "Укргидроэнерго" - рабочее колесо гидротурбины.

В первом квартале на станцию уже отгрузили: вал турбины, лекажную и дренажную системы, комплект погрузочно-разгрузочных приспособлений. В целом завершение производства данного агрегата запланировано на третий квартал 2021 года.