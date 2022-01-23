АО «Харьковоблэнерго» заплатит 170 тыс грн штрафа

Национальная комиссия, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) выписала штраф одному из харьковских предприятий. Речь идет о нарушении АО «Харьковоблэнерго» условий работы на рынке продажи электроэнергии потребителям. За это НКРЭКУ выписал АО штраф в размере 1,7 млн гривен. Со временем, штраф уменьшили.

«Я предлагаю уменьшить штрафную санкцию до 170 тыс. грн, учитывая положительную динамику данного лицензиата», − заявила в ходе заседания член НКРЭКУ Ольга Бабий.

Так, за последние три года компания улучшила выполнение инвестиционных программ, несмотря на недостаточный уровень платежной дисциплины со стороны потребителей, а также улучшила динамику по присоединению новых абонентов, за счет чего достигла уменьшения количества жалоб с их стороны.

Следует отметить, что в ходе проверки «Харьковоблэнерго» по результатам деятельности за 2020 год НКРЭКУ установила наличие задолженности компании на конец года перед ЧАО «НЭК «Укрэнерго» в размере 484 млн грн, а также нарушения в области качества предоставляемых услуг и предоставления соответствующих компенсаций потребителям. При этом НКРЭКУ зафиксировала нарушения компании в части обнародования на собственном веб-сайте годового отчета о выполнении программы соответствия и нарушения выполнения инвестиционной программы.

Напомним, что компания «Харьковоблэнерго» будет вынуждена заплатить огромный штраф за то, что она завысила бытовым потребителям плату за электроэнергию.