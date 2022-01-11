АО «Аграрный Фонд» отчиталось за 2020 год

Опубликован годовой финансовый отчет АО «Аграрный Фонд». Согласно данным, финансовый план компании выполнен с лучшими показателям, чем в 2019 году. Об этом свидетельствуют цифры за прошедший 2020 год.

В отчете говорится о том, что по итогам прошлого года фонду удалось несколько сократить уровень своих убытков в сравнении с 2019 годом.

Так, уровень убытков составил 197 млн. гривен, когда как в 2019 году речь шла о чистом убытке размером в 3,9 млрд гривен.

Также сообщается, что в 2020 году фонд смог реализовать свою продукцию на сумму в 2,2 млрд гривен, хотя по плану компании доход должен был составить 5,5 млрд. грн. То есть удалось выполнить лишь 39,9% финансового плана за год.