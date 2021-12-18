"Антонов" отремонтирует три транспортных самолета для ВВС Шри-Ланки

На днях "Завод 410 ГА" и ГП "Антонов", которые относятся к ГК "Укроборонпром", получили новый крупный заказ. Сотрудники этих государственных предприятий осуществят капитальный ремонт трех самолетов-транспортников Ан-32Б для Минобороны Шри-Ланки.

Как сообщил директор завода Александр Пащенко, уже 11 августа самолеты прибыли в Украину.

Контракт на ремонт самолетов был заключен ГП ДГЗИФ "Укринмаш" с Министерством обороны Шри-Ланки.

Он предусматривает капитальный ремонт, продление ресурсов и сроков службы 3-х самолетов Ан-32Б. Все ремонтные работы продлятся год и будут осуществляться на "Заводе 410 ГА".

Также украинские специалисты оказали техническую помощь Военно-воздушным силам Шри-Ланки в подготовке самолетов к техническому перелету в Украину.