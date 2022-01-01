«Антонов» отдаст здание в счет долга

Украинское правительство приняло решение как отдать долг завода «Антонов». Одно из зданий компании перейдет в распоряжение Антикоррупционного суда. Таким образом долг перед государственным бюджетом будет сокращен почти вдвое.

Говорят, что так предприятие вдвое уменьшит задолженность перед госбюджетом. Задолженность возникла еще в 2009 году, в результате выпуска облигаций авиационным заводом «Авиант», право-преемником которого является «Антонов». Теперь же, она составляет почти 424 миллионов гривен.

Предприятие тогда выпустило ценных бумаг на 858 млн гривен под государственной гарантии. Отмечается, что данная здание никогда не использовалась в производственных целях. Ее рыночная стоимость составляет почти 213 млн гривен. В рамках контракта с Минобороны Государственное предприятие «Антонов» получило аванс за три самолета АН-178 для украинской армии.

Известно, что самолеты планируют использовать для доставки личного состава, вооружения и легкой военной техники, десантирования, а также транспортировки грузов.