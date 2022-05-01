Аналоговая реклама теряет миллиарды из-за коронавируса

Исследование компании WARC показало, что аналоговое ТВ представляет 27,9% масштабных расходов на рекламу. Согласно прогнозу на 2021 год в связи с волной коронавируса реклама на ТВ упадет на 16%, что в денежном эквиваленте приравнивается к $155,6 млрд.

Несмотря на президентскую кампанию, американский ТВ рынок – самый крупнейший в мире – упадет на 0,1% и достигнет $54.4 млрд в рекламных расходах.

Расходы на digital и онлайн-видео вырастут на 7,9% в 2020 году и на 12,8% в следующем. Глобальные рекламные расходы упадут на 10,2% и составят $557,3. Они должны вырасти на 6,7% в 2021 году, означая, что полное восстановление рынка не ожидается до 2022 года.

Социальные медиа выросли на 9,3%, в 2021 году вырастут на 12,2% и составят $110,3 млрд. Социальные медиа занимают 18,6% рекламного пирога.

Платный поиск – еще одна крупная категория после линейного ТВ (занимает долю в 22%), упадет на 1,9% в этом году, вырастет на 7% в следующем. В 2021 году должна составить $130,6 млрд.

В Северной Америке рекламные расходы упадут на 4,3% и достигнут $221 млрд в 2021. В Азиатско-Тихоокеанском регионе рекламные расходы упадут на 9,7% и составят $174,4 млрд. В Европе рекламные расходы упадут на 14,5% и составят $127 млрд.