АМПУ подпишет договор на проект ремонта портовых причалов в Черноморске

По результатам проведенных тендеров Черноморский филиал ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) заключит с победителем договор на выполнение проектно-изыскательных работ по объекту «Капитальный ремонт причалов в части замены отбойных устройств причалов». Об этом стало известно из информации на портале ProZorro.

За победу в тендере поборолись лишь два участника: ГП «Черноморниипроект», финальное предложение которого составило 2,149 млн гривен и ООО «Анкор», с предложением 2,148 млн гривен. То есть разница в предложениях составила 1 тысячу гривен – это стало достаточно чтобы выкинуть госкомпанию с торгов.

Частная компания «Анкор», согласно заключенному 13 мая договору, проведет работы по проектированию до 31 декабря 2021 года.

Напомним, компания ранее подписала договор с Черноморским филиалом ГП «АМПУ» о ремонте причала №2 в порту «Черноморск» 10,37 млн гривен. При этом на торгах отклонили более выгодные предложения других компаний.

Компания ООО «Анкор» принадлежит одесситу Глебу Пушкину и была зарегистрирована в 2002 году. В 2020 году компания победила в многочисленных тендерах подписав контракты на общую суму 6,8 млн гривен.

Чаще всего ООО «Анкор» побеждала в тендерах Черноморского филиала ГП «АМПУ» подписав в общей сложности 24 договора на общую сумму 28,1 млн гривен.