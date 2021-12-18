АМКУ продолжает расследование по «Укрбуду»

Компания «Укрбуд» продолжает нелегальную деятельность. Истцы заявляют, что необоснованные тарифы на содержание домов и сговор при строительстве – это основная мошенническая деятельность компании. Известно, что Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) еще в 2019 году проводил расследование о деятельности президента «Укрбуда», народного депутата Максима Микитася.



Тарифы, которые установили компании, не были утверждены уполномоченными органами. За это им выписали штраф на 1,02 млн. грн., который нужно было оплатить в течение двух месяцев. Этого сделано не было, поэтому размер санкции удвоился. Все компании носят одинаковые названия "Форвард Киев-Сервис" и отличаются лишь указанным в их наименовании номером (от 001 до 16).

Это не первые компании "Укрбуда", которые получают большие штрафы от антимонопольщиков. В 2019 г. штраф в 260 млн. грн. за сговор на тендерах по строительству Шулявского моста, корпуса Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова и реконструкции гимназии №59 им. Бойченко получили ООО "Северо-украинский строительный альянс" и ООО "Спецбуд-Плюс". Первая компания решила оспорить санкции. Местами - успешно. Если решение АМКУ по Институту Амосова и гимназии суд признал недействительным, то решения антимонопольщиков касательно Шулявского моста судьи оставили в силе.

По информации компания "Спецбуд-Плюс" не оспаривает решение АМКУ против себя. Уже запланировано судебное заседание о взыскании штрафа и пени на 78 млн. грн.

В июле 2020 г. стало известно о еще одном сговоре других фирм "Укрбуда" в процедурах закупок, проведенных Чернобыльской АЭС и "Энергоатомом". Тогда компании "Укрбудмонтаж" и "Укрэнергомонтаж" получили штрафы на 116 млн. грн. Оспаривала санкции только последняя, которой суд предоставил время, чтобы устранить недочеты искового заявления.