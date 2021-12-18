АМКУ оштрафовал табачную компанию ООО "Тедис Украина"

Пресс-служба Антимонопольного комитета Украины рассказала о новом штрафе для ООО "Тедис Украина". Согласно данным, компания не выполнила предписания за 2016 год. Поэтому АМКУ и выписал новый штраф дистрибьютору табачной продукции в размере 274,2 млн гривен.

В АМКУ заявили, что комитет открыл дела из-за нарушений, предусмотренных пунктом 4 статьи 50 Закона "О защите экономической конкуренции" (невыполнение решения АМКУ в полном объеме), и наложил штраф в размере 274 227 220 грн.

В комитете напомнили, что 16 декабря 2016 года АМКУ принял решение № 551-р, которым признал, что с 2013 года по сентябрь 2015 года (включительно) Тедис Украина занимала монопольное положение на рынке дистрибуции сигарет и совершила нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением.

За это нарушение на Тедис Украина были наложены штрафы на общую сумму более 431 млн грн. Часть штрафов – почти 300 млн грн – компания уплатила в 2017 году. Остальная часть была уплачена в 2020 году.

Комментируя решение АМКУ, в Тедис Украина подчеркнули, что в прошлом году полностью оплатили штраф в размере 431 млн грн и выполнили другие обязательства решения АМКУ № 551-р.