АМКУ наложил 283 млн грн штрафов на три компании Порошенко-младшего

Как известно, многообещавший, но так и не продавший свой бизнес бывший президент Украины Петр Порошенко отдал часть своего сладкого бизнеса своему сыну Алексею. Похоже, Порошенко-младший в умении вести бизнес ни в чем не уступает отцу. Поэтому и попадает, как его отец, в не удобные ситуации.

По информации, поступившей от Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), неприятности произошли с бизнесом Порошенко-младшего. Его предприятия "Интерстарч Украина", "Днепровский крахмалопаточный комбинат" и "Интеркорн Корн Просессинг Индастри" подверглись штрафам в сумме 283 млн грн.

Все три компании в 2018–2020 годах нарушали требования антимонопольного законодательства, а именно: пользуясь своим положением монополиста в сфере производства крахмальной патоки и сиропа, они завышали стоимость продукции, а также безосновательно нарушали права покупателей продукции. Таким образом происходила манипуляция и давление на действия предприятий, попавших в зависимость от компаний Алексея Порошенко.

В АМКУ было установлено, что "Интерстарч", Днепровский КПК и "Интеркорн" искусственно создали для себя положение единственных производителей патоки и кукурузного крахмала в Украине, вытеснив более мелких конкурентов.

Теперь "Интерстарч" должен выплатить 210,2 млн грн штрафа, Днепровский УПК – 47,5 млн грн, "Интеркорн" – 26 млн грн.