АМКУ начал новые проверки - ВПП "Дизель" и ФЛП Тимофеевой З.А.

Восточное межобластное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины начало процедуру проверки предприятий, участвовавших в тендере. Речь идет о субъектах хозяйственной деятельности, которые претендовали на сотрудничество с ГП "Харьковский завод специальных машин".

По данным АМКУ, коллегия территориального отделения начала проверку ВПП "Дизель" и ФЛП Тимофеевой З.А., в действиях которых есть признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, а именно: согласование действий при подготовке и участию в открытых торгах ГП "Харьковский завод специальных машин". Рассмотрение дела продолжается.

Харьковский завод специальных машин входит в структуру государственного концерна "Укроборонпром". Сфера деятельности завода: разработка, изготовление, реализация, ремонт, модернизация и утилизация вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов; производство автотранспортных средств; производство военных транспортных средств.

Предприятие производит ремонт и восстановление двигателей и силовых агрегатов марок Урал, КрАЗ, КамАЗ, ЯМЗ, ЗИЛ, и других марок.

В 2010 году предприятие разработало и освоило выпуск универсальных мастерских для обслуживания различных видов спецтехники.