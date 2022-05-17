Активы «Фидобанка» выставят на аукцион

Пресс-служба Фонда гарантирования вкладов опубликовала свежую информацию. Стало известно, что фонд выставит на торги активы «Фидобанка». Согласно информации это случится 21 декабря.





В составе пула - 33 права требования и другие имущественные права по кредитным договорам, а также более 360 позиций дебиторской задолженности и имущественных прав по дебиторской задолженности. Общая сумма задолженности составляет 1,278 млрд гривен.



Начальная цена лота - 227,2 млн гривен. Торги пройдут по голландской модели аукциона на электронной площадке Prozorro.Продажи.



Ранее мы сообщали, что ФГВФЛ выставлял на продажу 1 сентября кредитный портфель Фидобанка. Кредитный портфель состоял из прав требования по кредитным договорам, заключенных с физическими лицами в количестве 912 позиций.