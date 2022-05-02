Активность НБУ на валютном рынке

Падение курса доллара на этой неделе, повысило большой спрос на валютном рынке. Основную активность начал проявлять Национальный банк Украины.
Национальный банк на этой неделе купил на межбанке 136 млн долларов, сообщает пресс-служба регулятора в пятницу, 30 июля.
По сравнению с прошлой неделей центробанк нарастил покупку валюты в четыре раза.
Всего с начала года НБУ купил на межбанке 1161,30 млн долларов и продал 169,50 млн долларов. Сальдо интервенций составило 991,80 млн долларов.
Напомним, с августа НБУ решил меньше запасаться валютой и уменьшает объем интервенций на межбанке с 20 млн долларов до 5 млн долларов.
Национальный банк на этой неделе купил на межбанке 136 млн долларов, сообщает пресс-служба регулятора в пятницу, 30 июля.
По сравнению с прошлой неделей центробанк нарастил покупку валюты в четыре раза.
Всего с начала года НБУ купил на межбанке 1161,30 млн долларов и продал 169,50 млн долларов. Сальдо интервенций составило 991,80 млн долларов.
Напомним, с августа НБУ решил меньше запасаться валютой и уменьшает объем интервенций на межбанке с 20 млн долларов до 5 млн долларов.
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