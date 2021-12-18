Акции ДТЭК рухнули после заявления Зеленского

17:46 26 Ноябрь Киев, Украина

После того как Владимир Зеленский заявил о попытке Российской Федерации вовлечь Рината Ахметова , владельца ДТЭК, в процесс подготовки государственного переворота, акции компании значительно упали в цене.

Стало известно, что по состоянию на 26 ноября евробонды ДТЭК потеряли не менее 11% стоимости.

Президент в своей речи отметил, что благодаря оказавшейся в распоряжении правительства информации, существует высокая вероятность тайных переговоров владельца компании с представителями России. «Считаю это подставой со стороны Рината Ахметова», – добавил Зеленский.

Украинский лидер также уверен, что готовящийся переворот нацелен на смену власти, на смену президента. По его словам, некоторые люди пытаются перетащить на свою сторону Ахметова, чтобы вступить в борьбу против действующего президента. Однако сам глава государства отказывается верить в госперевороты.

Напомним, что ранее члены партии «Слуга народа» объявили бойкот принадлежащим бизнесмену телеканалам, поскольку уверены в том, что «Владелец намеренно превращает медиа в свой корпоративный громкоговоритель для шантажа государства и общества». Также, по мнению политиков, наблюдается умышленное распространение ложной информации, оскорбления без оснований и манипуляции.