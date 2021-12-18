Акции ДТЭК рухнули после заявления Зеленского

После того как Владимир Зеленский заявил о попытке Российской Федерации вовлечь Рината Ахметова, владельца ДТЭК, в процесс подготовки государственного переворота, акции компании значительно упали в цене.
Стало известно, что по состоянию на 26 ноября евробонды ДТЭК потеряли не менее 11% стоимости.
Президент в своей речи отметил, что благодаря оказавшейся в распоряжении правительства информации, существует высокая вероятность тайных переговоров владельца компании с представителями России. «Считаю это подставой со стороны Рината Ахметова», – добавил Зеленский.
Напомним, что ранее члены партии «Слуга народа» объявили бойкот принадлежащим бизнесмену телеканалам, поскольку уверены в том, что «Владелец намеренно превращает медиа в свой корпоративный громкоговоритель для шантажа государства и общества». Также, по мнению политиков, наблюдается умышленное распространение ложной информации, оскорбления без оснований и манипуляции.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии