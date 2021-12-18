Акции Ferrexpo plc снизились в цене

Данные на Лондонской фондовой бирже гласят, что акции компании Ferrexpo plc (Великобритания) снизились на 1,5%. Речь идет о предприятии, имеющем контрольный пакет акций Полтавского и Еристовского горно-обогатительных комбинатов. Эксперты отмечают, что акции росли 2 недели, а потом снизились. Теперь цена составляет 3,75 фунта стерлингов/акция.

Согласно им, 22 марта акции компании котировались на уровне 3,808 фунта стерлингов, 23 марта котировки акций снизились до 3,78 фунта стерлингов, 24 марта - повысились до 3,846 фунта стерлингов, при этом 25 марта они упали до 3,508 фунта стерлингов, а 26 марта - повысились до 3,75 фунта стерлингов.

Сделки совершались на протяжении недели. С начала года котировки акций компании повысились на 32,5% (по сравнению с уровнем котировок 31 декабря 2020 года - 2,83 фунта стерлингов). С 31 декабря 2019 года по 31 декабря 2020 года котировки акций Ferrexpo повысились на 78%, или на 1,24 фунта стерлингов до 2,83 фунта стерлингов за акцию.