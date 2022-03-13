Ахметов получит от государства 100 млн грн

02.06.2021 Донецкий окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск ЗАО "Харцызский трубный завод" к налоговикам и Госказначейства (по делу №200 / 1370 / двадцать первого) и решил взыскать из госбюджета в пользу истца задолженность по возмещению НДС за февраль 2015, август 2015 году в размере 58,4 млн грн и пеню в размере 36,5 млн грн.

Цитата из судебного решения: "Ссылка представителя ответчика обособленного подразделения Государственной налоговой службы Украины - Восточного межрегионального управления ГПС по работе с крупными плательщиками налогов на письмо Службы безопасности Украины от 10.08.2015, согласно которому операции с бюджетными средствами в пользу ЗАО« Харцызский трубный завод », в том числе и возмещения налога на добавленную стоимость, временно остановлены, суд не принимает во внимание, ведь ни одним нормативно-правовым актом не предусмотрен отказ в возвращении в пользу юридического лица сумм налога на добавленную стоимость в связи с остановкой операций".

ЧАО "Харцызский трубный завод" входит в холдинг "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского. Предприятие расположено в ОРДЛО. В марте 2017 года "Метинвест" заявил о потере контроля над "Харцызский трубный завод".

13.04.2021 Донецкий окружной админсуд частично удовлетворил иск ЗАО "Енакиевский металлургический завод" к Государственной налоговой службы и Государственной казначейской службы (в деле №200 / 6795 / двадцатой) и решил взыскать из госбюджета в пользу истца сумму бюджетного возмещения с НДС за декабрь 2014 года, февраль 2015, май 2015 года, июнь 2015 в размере 164,7 млн грн и пеню в размере 287,6 млн грн.

28.04.2021 Первый апелляционный админсуд частично удовлетворил еще один иск ЗАО "Енакиевский металлургический завод" в ГНСУ и ГКСУ (в деле №200 / 4609 / двадцатый) и решил взыскать из госбюджета в пользу истца 92 млн грн пени, начисленной на сумму задолженности по уплате бюджетного возмещения НДС за август 2014 года, сентябрь 2014, октябрь 2014 года, ноябрь 2014, февраль 2015 года, март 2015, апрель 2015 года.

Кроме этого, 01.12.2020 Первый апелляционный админсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Офиса крупных налогоплательщиков ГНС и оставил без изменений решение Донецкого окружного админсуда от 10.12.2019 (дело №805 / 2211 / семнадцатый), которым было частично удовлетворен иск ЗАО " Енакиевский металлургический завод "(г. Мариуполь) к налоговикам и Главного управления Государственной казначейской службы в г.Киеве и взыскано из госбюджета в пользу истца сумму бюджетного возмещения по НДС за январь 2015 году в размере 106,7 млн грн и пеню в размере 105, 9 млн грн за нарушение срока возмещения НДС.