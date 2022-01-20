Агропроизводители Одесской области выиграли грант на развитие бизнеса с внедрением эко-подхода в выращивании

10:28 20 Январь Киев, Украина

При финансовой поддержке Украинского проекта бизнес-развития плодоовощеводства UHBDP агропроизводители из села Суворово Измаильского р-на Одесской области Михаил Минов и Светлана Матушевская получили средства на установку солнечной электростанции, что исключило вероятность загрязнения окружающей среды выхлопными газами.



С помощью



Крестьянское-фермерское хозяйство (КФХ) «Гроно» планирует привлечь других фермеров из соседних сел для дальнейшего создания кооператива с производственной линией по переработке, что позволит вместе формировать крупные партии фруктов для выхода на серьезные каналы сбыта. С помощью грантового оборудования производителям удалось заменить дизельные водяные насосы, подающие воду в систему капельного орошения в плодовом саду, на электродвигатели, использующие в работе энергию солнечных панелей. Это привело к увеличению урожайности свежих фруктов на 50% и значительно снизило себестоимость продукции. Также с использованием солнечной электростанции производители могут рассчитывать на увеличение валового объема готовой продукции, что позволит создать крупные партии для реализации фруктов в крупных торговых сетях и в будущем выйти на международные рынки.Крестьянское-фермерское хозяйство (КФХ) «Гроно» планирует привлечь других фермеров из соседних сел для дальнейшего создания кооператива с производственной линией по переработке, что позволит вместе формировать крупные партии фруктов для выхода на серьезные каналы сбыта.

"Благодаря гранту UHBDP мы получили возможность установить солнечную электростанцию, обеспечившую бесперебойный полив в нашем саду. Теперь деревья получают необходимую влагу в полном объеме, а мы – стабильно высокий урожай и снижение себестоимости производства. Сейчас ставим себе задачу: сохранение и увеличение рабочих мест с увеличением доходной части КФХ «Гроно", - делится планами на будущее Михаил Минов, глава КФХ.

Михаил Минов и Светлана Матушевская – настоящие специалисты в области агрономии, имеющие 18-летний опыт выращивания фруктовых культур.

"Мы закончили сельхозинститут, прошли тернистый путь по выращиванию и учредили КФХ «Гроздь», – рассказывает Светлана Матушевская. – Сейчас выращиваем персики, черешню, сливу, яблоко, виноград и наработаны связи и доверие покупателей. Выращиваем сами, учитывая инновационные технологии, подвои и сорта. Для нас очень важна социально-психологическая атмосфера в семьях. Мы предоставляем молодым женщинам возможность зарабатывать дома и не искать заработок за границей, что приводит к распаду семей и лишает детей возможности воспитываться в полной семье"

Но на этом успехи хозяйства не заканчиваются. Помимо сохранения окружающей среды, снижения затрат и увеличения урожайности через грантовое оборудование, КФХ «Гроно» в прошлом сезоне увеличил ассортимент продукции за счет переработки и продлил период реализации продукции, инвестировал средства в рекламу, увеличил количество наемных сотрудников и создал новые рабочие места, пополнил налоги бюджет местного территориального общества за счет увеличения объемов продаж.