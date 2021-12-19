Аграрный бизнес под угрозой – деградации почвы делает своё

20:04 07 Июль Киев, Украина

О деградации почв, потери гумуса и преобразования плодородных украинских черноземов на почвы среднего плодородия ученые и наиболее "продвинутые и сознательные" производственники говорят уже не первый десяток лет. Однако дальше разговоров и части абстрактных программ по решению проблемы деградации почв дело обычно не заходит. А между тем ситуация все ухудшается, и уже в ближайшем будущем есть все шансы снизить плодородие почв к критически низкого уровня, сообщает "ПроАгро Групп".

Нарушение севооборота, которое сейчас наблюдается практически повсеместно, нарушение баланса питательных элементов, интенсивный возделывание почвы - вот главные факторы, пока приводят к усилению деградационных процессов. Вносятся удобрения не те, которые нужны для поддержания плодородия, а те, которые агропредприятия считают необходимым внести. В основном это азотные удобрения. Или утилизируются отходы производства. Например, куриный помет. Его производится очень много, его нужно утилизировать, и он иногда бездумно вносится. Хотя это действительно возвращение к почве элементов питания, но чрезмерное внесение вызывает другие проблемы.

Системы обработки, которые предусматривают интенсивный механический обработку почвы, при значительной распаханности земель, нарушении технологии применения органических и минеральных удобрений, выращивание культур и сортов интенсивного типа привели к ухудшению структуры почв, усиление темпов их агрофизические деградации и эрозионных процессов. Темпы деградации почв является выше темпы естественной эволюции.

Сейчас вносятся чрезвычайно малые объемы органических удобрений. В среднем за 2014-2019 лет хозяйства Украины внесли гораздо менее одной тонны навоза на гектар, тогда как минимальная норма для обеспечения бездефицитного баланса гумуса в зависимости от почвенно-климатической зоны, составляет 8-14 т / га. Недостаточно вносится и минеральных удобрений. Основную долю из них составляют азотные. Итак, нарушается научно обоснованное соотношение азота, фосфора и калия.

Земли сельскохозяйственного назначения составляют 71% земельного ресурса Украины, 78% из которых пашня. За последние 20 лет значительное количество проблем в сфере земельных отношений остались нерешенными, зато еще больше обострились. На всей территории усиливаются процессы деградации земель, наиболее масштабными являются эрозия (57,5% территории), загрязнение (20%), подтопления (12%). Уменьшается содержание питательных веществ в почвах, а ежегодные потери гумуса составляют 0,065 т / га.