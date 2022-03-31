Аграриям необходима поддержка государства и кредиты на землю

Председатель Всеукраинского конгресса фермеров Иван Слободяник высказал мнение о возможной помощи аграриям от государства. Согласно его мнению фермеры должны получать компенсации процентной ставки на кредиты под покупку земли.

«История с кредитованием малых фермеров взлетает в следующем треугольнике — при наличии Фонда гарантирования кредитов, при цене земли $1500 за гектар и при возможности компенсации, чтобы ставка годовых в гривне не превышала 5%», — посчитал эксперт.

По его мнению, при таких обстоятельствах аграрии безстрессово могли бы входить в покупку земли под залог этой же земли.

«Кредит на 10 лет под 2% в долларах и 5% в гривне будет подъемным. Лично я бы на это пошел. Я сохранил бы рентабельность и становился полноценным владельцем и хозяином на земле», — говорит Слободяник.

Его поддержал и основатель производственного кооператива «Як бджола» (Львовская область) Олег Бачинский.

«Малым фермерам трудно конкурировать в привлечении финансов с крупными компаниями. Той же программой 5-7-9 я не воспользовался, потому что банк согласовал мне кредит на трактор с первым взносом в 50% от стоимости. Это слишком много», — говорит производитель.

В то же время, 5% годовых и 15-20% первого взноса были бы приемлемыми условиями.