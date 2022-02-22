Аграрии собрали более 900 тысяч тонн сои

08:14 30 Сентябрь Киев, Украина

Сейчас эксперты вовсю анализируют аграрный рынок Украины и сравнивают его показатели с прошлогодними. Чаще всего цифры неутешительные – урожаи и доходы от них стремительно сокращаются.

По состоянию на сентябрь 2020 года аграрии собрали 969 тыс. тонн сои с площади 485,3 тыс. га (36%), говорится в сообщении Минэкономики. Как сообщала «Агро Перспектива», сельскохозяйственные предприятия и индивидуальные хозяйства сократили площади под соей в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 16,7% до 1340,5 тыс. га, сообщила Государственная служба статистики со ссылкой на окончательные данные по структуре посевных площадей под урожай 2019 года.

Сельскохозяйственные предприятия посеяли 1156,6 тыс га, население — 183,9 тыс га. Как сообщала «Агро Перспектива», в 2019 году аграрии собрали 3,699 млн тонн сои против 4,461 млн тонн в 2018 году. Средняя урожайность сои в 2019 году составила 22,9 ц/га против 25,8 ц/га в 2018 (в 2017 — 19,7 ц/га, в 2016 — 23 ц/га).

Аграрии убрали урожай с площади 1616,2 тыс га (в 2018 — 1728,7 тыс га). В 2017 году урожай сои составил 3,899 млн тонн, в 2016 — 4,28 млн, в 2015 — 3,93 млн тонн. Как сообщала «Агро Перспектива», рентабельность производства сои в 2019 году составила 13,3% против 21% в 2018 и против 28,8% в 2017 (в 2016 — 52,0%).

Как сообщала «Агро Перспектива», Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидает урожай масличных культур (подсолнечник, рапс, соя) в Украине в 2020 году на уровне более 20 млн тонн