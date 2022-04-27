Аграрии получили выплаты объемом 1 млрд гривен

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявил об удачной государственной программе, открытой для поддержания аграрного сектора. Исходя из предварительных цифр по реализации, аграрии получили более миллиарда гривен компенсации по полученным кредитам. Всего госпрограмма планирует выдать 1,2 млрд гривен.

Благодаря этому, по словам министра, получатели такой помощи, более 4,2 тысячи сельскохозяйственных предприятий, привлекли в аграрную отрасль почти 25 млрд грн. Эти деньги пошли на обновление сельскохозяйственной техники, построение производственных линий и тому подобное.

Больше всего компенсаций получили аграрии Одесской области, в Харьковской, Тернопольской, Винницкой и Черкасской областях (соответственно 91,6; 71; 68,9; 66,5 и 65,4 млн грн). Из тех 36 банков, которые были уполномочены для реализации программы, реально приняли в ней участие 33.

Скоро аграрии могут ожидать новый вид помощи - частичную компенсацию процентов по кредитам, которые сельхозпроизводители брали на пополнение собственных оборотных средств. Соответствующий законопроект №3295 уже принят Верховной Радой во втором чтении, на его выполнение в Минэкономразвития уже готовят постановление об изменениях в порядке использования средств.