Аэропорт «Борисполь» сменил директора

Пресс-служба авиаперевозчика заявила о смене руководства аэропорта «Борисполь». Также на предприятии произошли другие кадровые изменения.

Теперь исполнять обязанности руководителя международного аэропорта «Борисполь» будет заместитель гендиректора по инженерно-техническому обеспечению и развитию персонала предприятия Олег Струк.

Он заменит Павла Рябикина, который занимал этот пост с 23 марта 2017 года, но покинул его после назначения руководителем Государственной таможенной службы Украины 18 ноября 2020 года. С Павлом Рябикиным заключено соглашение о зачислении на госслужбу на весь период карантина в Украине.

По сообщению аэропорта «Борисполь», Олег Струк будет и.о. гендиректора государственного предприятия до тех пор, пока не выберут нового руководителя авиапредприятия.