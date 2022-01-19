Админкорпус и ряд строений "Полтавхиммаш" выставили на аукцион

10:06 18 Январь Киев, Украина





Завод «Полтавхиммаш» был построен в 60-х годах прошлого века. Предприятие выпускало крупногабаритное эмалированное оборудование для химической промышленности. В 90-х годах завод был приватизирован и к 2001 году ОАО «Полтавахиммаш» было практически доведено до банкротства. В 2004 году владельцы завода перепрофилировали предприятие на выпуск железнодорожных вагонов-цистерн для транспортировки сжиженных углеводородных газов – пропана, бутана и их смесей. С 2006 года предприятие вошло в промышленную группу «Азовмаш» с головным офисом в Мариуполе.



В 2014-2016 годах финансовое состояние холдинга «Азовмаш» ухудшилось из-за потери рынка сбыта в страны СНГ. Чтобы продолжить работу предприятие брало большие кредиты в банках. По оценкам экспертов, общая кредитная задолженность предприятий группы в 2016 году превышала $700 млн.



Одно из ключевых предприятий группы «Азовмаш» — ПАО «Азовэлектросталь» — неоднократно принимало кредиты у «ВТБ Банка» и «Альфа-Банка» закладывая недвижимое имущество ПАО «Полтавхиммаш». И когда предприятие не выполнило свои кредитные обязательства, то имущество «Полтавхиммаша» было выставлено на продажу. Общий долг "Азовмаша" перед "ВТБ Банком" составил 141,8 млн долларов, а перед "Альфа-Банком" - 12 млн долларов.



С 2019 года часть имущества «Полтавхиммаша» была выставлена на аукцион через государственную систему СЕТАМ. Продажа имущества дважды срывалась из-за отказа потенциальных участников по уплате гарантийного взноса.



В начале 2020 года главный производственный корпус завода приобрела группа компании «ТАС» владельцем которой является Сергей Тигипко. Компания выкупила 56,5 тыс. м2 промышленного помещения за 34 млн. грн.



В декабре 2021 года и начале 2022 года на аукцион выставили другие корпуса завода с прилегающим имуществом разбив недвижимость на три лота: За долги группы "Азовмаш" мощности завода "Полтавхиммаш" выставляют на аукцион . Два года назад группе "ТАС" Сергея Тигипко был продан главный производственный корпус площадью 56 тыс. м2. На очереди — остальные корпуса общей площадью более 80 тыс. м2Завод «Полтавхиммаш» был построен в 60-х годах прошлого века. Предприятие выпускало крупногабаритное эмалированное оборудование для химической промышленности. В 90-х годах завод был приватизирован и к 2001 году ОАО «Полтавахиммаш» было практически доведено до банкротства. В 2004 году владельцы завода перепрофилировали предприятие на выпуск железнодорожных вагонов-цистерн для транспортировки сжиженных углеводородных газов – пропана, бутана и их смесей. С 2006 года предприятие вошло в промышленную группу «Азовмаш» с головным офисом в Мариуполе.В 2014-2016 годах финансовое состояние холдинга «Азовмаш» ухудшилось из-за потери рынка сбыта в страны СНГ. Чтобы продолжить работу предприятие брало большие кредиты в банках. По оценкам экспертов, общая кредитная задолженность предприятий группы в 2016 году превышала $700 млн.Одно из ключевых предприятий группы «Азовмаш» — ПАО «Азовэлектросталь» — неоднократно принимало кредиты у «ВТБ Банка» и «Альфа-Банка» закладывая недвижимое имущество ПАО «Полтавхиммаш». И когда предприятие не выполнило свои кредитные обязательства, то имущество «Полтавхиммаша» было выставлено на продажу. Общий долг "Азовмаша" перед "ВТБ Банком" составил 141,8 млн долларов, а перед "Альфа-Банком" - 12 млн долларов.С 2019 года часть имущества «Полтавхиммаша» была выставлена на аукцион через государственную систему СЕТАМ. Продажа имущества дважды срывалась из-за отказа потенциальных участников по уплате гарантийного взноса.В начале 2020 года главный производственный корпус завода приобрела группа компании «ТАС» владельцем которой является Сергей Тигипко. Компания выкупила 56,5 тыс. м2 промышленного помещения за 34 млн. грн.В декабре 2021 года и начале 2022 года на аукцион выставили другие корпуса завода с прилегающим имуществом разбив недвижимость на три лота:

Административный корпус имеет площадь 8,3 тыс. м2. Стартовая цена лота - 29,2 млн грн.

Нежилые здания и постройки общей площадью 35,6 тыс. м2. Стартовая цена - 29,4 млн грн.

Нежилые здания и постройки общей площадью 39,6 тыс. м2. Стартовая цена - 32,3 млн грн.

Стартовая стоимость всех корпусов составляет 91 млн. грн. Общая площадь земли на которой расположены эти корпуса – 26 га. В одном лоте, кроме главного корпуса, на аукцион выставляют гаражи, конторы, гардеробные, котельные и другие помещения на территорию завода. Всего на продажу выставлено более трех десятков построек.



Выставленные на аукцион корпуса находятся в собственности ЧАО «Полтавхиммаш», директором которого является Александр Верещак.



Из общедоступной отчетности известно, что ЧАО «Полтавхиммаш» по состоянию на 1 декабря 2021 имеет налоговый долг 16,3 млн грн. По словам специалистов в отрасли, завод продолжает производить некоторую продукцию, но предприятие находится в тяжелом финансовом состоянии. Завод даже не платит городу за аренду коммунальной земли под корпусами.



Что касается главного корпуса, который выкупил Сергей Тигипко, то им владеет ООО «ТАС Химмаш», имеющее уставный капитал в размере 42,4 млн грн. Директором предприятия является бывший заместитель председателя Полтавской ОГА Александра Удовиченко и экс-руководитель

областной организации партии «Сильная Украина» Виктор Шадчнев.

По словам администрации предприятия, в выкупленном корпусе «Полтавхиммаш» уже год производят продукцию, которую скоро представят общественности. Непосредственно производством занимается юридическое лицо ООО "Полтаввагон", бенефициаром которого является Сергей Тигипко.



Также заводом владели юридические лица ООО «Торговый дом «Полтавхиммаш» и ООО «Полтавахиммаш». Деятельность первого предприятия прекращена 11 ноября 2020, а второго - 11 мая 2021 года.



На данном этапе происходит процесс продажи всего имущества завода «Полтавхиммаш». Компания "ТАС" планирует выкупить другие корпуса и возобновить на заводе полноценное производство железнодорожных вагонов-цистерн. Учитывая, что Кременчугский сталелитейный завод, которым также владеет "ТАС", поставляет сырье для завода "Полтавахиммаш", подобное поглощение выглядит логичным.