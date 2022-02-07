15:42 07 Февраль Киев, Украина





В ассортименте бренда будут базовые мужские и женские модели, одежда унисекс, тематические дропы, коллаборации с украинскими дизайнерами и модными лейблами. Маркетплейс Kasta запускает собственный бренд одежды KASTA design, который позиционируется как молодежный и доступный.В ассортименте бренда будут базовые мужские и женские модели, одежда унисекс, тематические дропы, коллаборации с украинскими дизайнерами и модными лейблами.

KASTA design будет выпускать продукт регулярными дропами каждый вторник и каждый четверг. Дропы будут лимитированными. По словам представителей Kasta, для создания одежды и упаковки будут использоваться переработанные материалы.



Цены на базовые модели будут начинаться с 199 гривен.