Meta запретила ряду компаний пользоваться своими платформами

Meta запретила использование своих платформ 7 компаниям, работающим в области киберуслуг, также компания разошлет предупреждение 48 тысячам пользователей, которые, по результатам многомесячного расследования, стали целями их злонамеренных действий, передает Guardian.
Компания Meta, владеющая социальными сетями, в частности Facebook, заявила, что некоторые компании, пользуясь ее платформами, занимались интернет-атаками, воровали личную информацию, манипулируя данными пользователей и, в конце концов, незаконно взламывали устройства. Среди компаний, которые за деньги занимались массированными атаками пользователей Facebook, оказались израильская компания Black Cube.
Она стала известна благодаря истории с медиамагнатом, осужденным за сексуальные преступления, Харви Вайнштейном. По данным расследователей, Вайнштейн нанял Black Cube для «атаки» в интернете на женщин, которые обвиняли его в жестоком обращении. Black Cube отверг обвинения Facebook в своей деятельности.
В докладе фигурирует еще одна израильская компания Cobwebs, которая, по данным Facebook, воровала у пользователей частные данные с целью раскрытия личной информации. Сообщается, что компания также работает с клиентами из США, в том числе с местным полицейским управлением в Хартфорде, штат Коннектикут.
Компания из Северной Македонии – Cytrox также попала в этот список. Ее методом стало заражение устройств жертв вредоносным программным обеспечением, которое также похищало личные данные.
Компания Meta, владеющая социальными сетями, в частности Facebook, заявила, что некоторые компании, пользуясь ее платформами, занимались интернет-атаками, воровали личную информацию, манипулируя данными пользователей и, в конце концов, незаконно взламывали устройства. Среди компаний, которые за деньги занимались массированными атаками пользователей Facebook, оказались израильская компания Black Cube.
Она стала известна благодаря истории с медиамагнатом, осужденным за сексуальные преступления, Харви Вайнштейном. По данным расследователей, Вайнштейн нанял Black Cube для «атаки» в интернете на женщин, которые обвиняли его в жестоком обращении. Black Cube отверг обвинения Facebook в своей деятельности.
В докладе фигурирует еще одна израильская компания Cobwebs, которая, по данным Facebook, воровала у пользователей частные данные с целью раскрытия личной информации. Сообщается, что компания также работает с клиентами из США, в том числе с местным полицейским управлением в Хартфорде, штат Коннектикут.
Компания из Северной Македонии – Cytrox также попала в этот список. Ее методом стало заражение устройств жертв вредоносным программным обеспечением, которое также похищало личные данные.
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