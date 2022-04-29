ArcelorMittal заплатила 11 миллионов штрафа не впервые

11 миллионов гривен штрафа заплатила компания ArcelorMittal. Госэкоинспекция получила с компании указанную сумму за загрязнение атмосферы. Из-за деятельности предприятия в атмосферу поступало сверхурочное количество диоксида серы и оксидов азота.

По результатам проверки инспекторов, это и нанесло миллионные убытки. Данный случай для компании — не первый. Впрочем, самый масштабный. Тогда штраф составил 7 миллионов гривен.

Напомним, что от начала 2020 года против недобросовестных водителей было открыто порядка 334 655 исполнительных производств по взысканию штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Указывается, что данные нарушения затянули на 735 млн гривен денежного штрафа. Однако на данный момент украинцы заплатили лишь 6% от данной суммы, остальные же разбирательства все еще остаются открытыми.