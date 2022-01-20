Pandora заботится об окружающей среде

Акции датской компании Pandora, крупнейшего производителя ювелирных украшений в мире, 4 мая дорожали на 9,05% (до 773,8 датских крон) на бирже в Копенгагене. На момент закрытия торгов рост замедлился до 5,95% (до 751,8 датских крон).

Взлет котировок произошел после того, как компания объявила об отказе от использования натуральных алмазов в своих изделиях. Теперь Pandora будет использовать бриллианты, изготовленные в лабораториях. Этот шаг отражает тренд на устойчивое развитие — из 85 млн украшений, выпущенных в прошлом году, натуральные бриллианты использовались только в 50 тыс.





При этом алмазы из лаборатории будут иметь такие же физические и химические характеристики, что и натуральные камни, обещают в Pandora. А 60% энергии, использованной для создания искусственных камней, будет получено из возобновляемых источников. Компания подчеркнула, что в основе этого решения также лежит цена. Камни, произведенные в лаборатории, обходятся Pandora в треть от стоимости добытых.

По оценке Pandora, переход на использование переработанных драгоценных металлов сократит выброс углерода в атмосферу на две трети по серебру и более чем на 99% для золота. В том числе за счет значительного сокращение водопользования при добыче металлов.