LEGO выпустили новый набор радужных человечков

Компания LEGO выпустила новый набор игрушек Everyone Is Awesome. Радужные человечки созданы главным дизайнером компании Мэтью Эштоном в поддержку ЛГБТК-сообщества. Дизайнер из Дании рассказал, что делал набор для себя и своего рабочего пространства. Однако при поддержке коллег Эштон принял решение пустить набор в продажу.
В набор войдут 11 разноцветных фигурок с подставкой в виде радуги. Каждая фигурка имеет свой уникальный цвет и прическу.
У всех фигурок, кроме одной, нет конкретной привязки к полу, поскольку они призваны “выражать индивидуальность, оставаясь при этом неоднозначными”
Он признался, что и сам относится к ЛГБТК+ сообществу и пережил нелегкое детство: “Мне говорили, с чем играть, как ходить, что говорить, что носить. Как будто все кругом мне говорили, что я был неправ. Я бы хотел, чтобы в детстве я смотрел на мир и думал: "Все будет хорошо, в этом мире есть место для меня"”.
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