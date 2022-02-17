LEGO выпустили новый набор радужных человечков

Компания LEGO выпустила новый набор игрушек Everyone Is Awesome. Радужные человечки созданы главным дизайнером компании Мэтью Эштоном в поддержку ЛГБТК-сообщества. Дизайнер из Дании рассказал, что делал набор для себя и своего рабочего пространства. Однако при поддержке коллег Эштон принял решение пустить набор в продажу.

В набор войдут 11 разноцветных фигурок с подставкой в виде радуги. Каждая фигурка имеет свой уникальный цвет и прическу.

У всех фигурок, кроме одной, нет конкретной привязки к полу, поскольку они призваны “выражать индивидуальность, оставаясь при этом неоднозначными”

“Этот продукт - призван почтить разнообразие наших фанатов и членов ЛГБТ- сообщества. Мы включили в набор все цвета радужного флага, а дизайн сделали простым и броским, чтобы каждый человек мог с гордостью похвастаться им у себя дома, - сказал Мэтью Эштон в официальном Instagram-аккаунте Lego. - Мы создали этот набор, чтобы включить в него всех: неважно, насколько ты молод или стар, какой у тебя гендер. Lego - для всех”.

Он признался, что и сам относится к ЛГБТК+ сообществу и пережил нелегкое детство: “Мне говорили, с чем играть, как ходить, что говорить, что носить. Как будто все кругом мне говорили, что я был неправ. Я бы хотел, чтобы в детстве я смотрел на мир и думал: "Все будет хорошо, в этом мире есть место для меня"”.