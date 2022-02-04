Roshen выходит на розничный рынок молочных продуктов

21:45 18 Сентябрь Киев, Украина

Молочный завод, водящий в состав корпорации Roshen, начал выпуск и реализации сливочного масла для розничных сетей.



В компании сообщили, что сейчас на рынке представлены две позиции: масло крестьянское с жирностью 72,6% и масло экстра с жирностью 82,5%.



Сейчас продукция представлена в большинстве супермаркетах Винницкой области, а до конца года продукция появится на полках магазинов по всей Украине, уверяют в Roshen. На следующей неделе масло появится в магазинах Одесской области. Мощности завода позволяют производить до 30 т масла в сутки.



В корпорации также не исключают, что начнут производство для розничных сетей и других видов молочной продукции, правда конкретных планов не озвучивают.



На высококонкурентном молочном рынке Украины Roshen придется конкурировать с такими гигантами, как Danone Украина, Молочный Альянс, Терра Фуд, Вимм-Билль-Данн Украина, Лакталис Украина и другими.