Facebook выбыл из тройки самых популярных сайтов в Украине

12:31 23 Февраль Киев, Украина





Facebook выбыл из тройки лидеров и опустился на 5-е место с охватом 48%.



Самые популярные сайты в Украине – поисковик Google, Rozetka и YouTube. Таковы данные Kantar CMeter за январь 2022 года.Facebook выбыл из тройки лидеров и опустился на 5-е место с охватом 48%.

Среди самых популярных ресурсов также Википедия, платформы OLX и Prom.ua, новостной агрегатор Ukr.net, соцсеть Instagram и сайт ПриватБанка.

Сайт Tabletki.ua за месяц нарастил охват и оказался на 17-й позиции. Ресурс для поиска работы Work.ua в январе поднялся с 38-го на 20-е место в рейтинге



Впервые за 18 лет истории социальной сети Facebook количество ее ежедневных активных пользователей уменьшилось.



Накануне Meta опубликовала отчет, где говорилось, что акции компании упали более чем на 20%, что сократило ее стоимость на 200 миллиардов долларов.