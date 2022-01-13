Amazon ввел в США запрет на пересылку семян из-за рубежа

08:21 06 Сентябрь Киев, Украина

Издательство Wall Street Journal опубликовало сегодня поступившее от компании Amazon заявление. В нем говорится о том, что сеть компании прекращает доставку в Штаты посылок с семенами из других стран. Запрет связан с потенциальной опасностью, возникшей после поступления тысячи посылок от неизвестных отправителей из Китая.

В связи с этим Amazon уведомил иностранных партнеров о своем решении и обязал продавцов удалить публикации с соответствующими предложениями.

Теперь продавать семена могут только те, кто находится на территории США, а аккаунты, нарушающие запрет, могут удалить.

Ранее власти нескольких штатов заподозрили, что речь может идти о вредных растениях. Управление сельского хозяйства Нью-Йорка рекомендовало не трогать полученные семена, а также держать их подальше от детей и домашних животных.

Затем в Министерстве сельского хозяйства США сообщили, что людям присылали семена мяты, розмарина, лаванды, а среди семян не было выявлено опасных для жизни растений.

Власти Китая заявили о своей непричастности к возможной отправке посылок с семенами.

Напомним, что ранее в США разрешили Amazon доставлять посылки беспилотниками. Prime Air предполагает "применение автономных беспилотных авиасистем для безопасной и эффективной доставки посылок клиентам".

Также сообщалось, что Amazon откроет новые офисы в шести городах США. Корпорация объявила о создании 3,5 тысячи рабочих мест в Далласе, Детройте, Денвере, Нью-Йорке, Финиксе и Сан-Диего.