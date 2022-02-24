16:34 24 Февраль Киев, Украина





Такое же сообщение видят пользователи в Харькове, Запорожье и Одессе, во Львове Uber не показывает доступные поездки. Сервис заказа автомобилей Uber временно прекратил работу в Украине. Пользователи приложения в Украине не могут заказать поездку и видят уведомления «В настоящее время поездки с Uber в этом регионе недоступны».Такое же сообщение видят пользователи в Харькове, Запорожье и Одессе, во Львове Uber не показывает доступные поездки.

«В связи с ростом геополитической напряженности и последними событиями мы решили временно приостановить работу программы. Безопасность всех приложений является нашим главным приоритетом. Мы продолжаем следить за ситуацией», – комментируют агентства в пресс-службе компании.

В еще нескольких приложениях категории Uklon и Bolt есть трудности с заказом автомобилей.