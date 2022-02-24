Сервис заказа автомобилей Uber временно прекратил работу в Украине. Пользователи приложения в Украине не могут заказать поездку и видят уведомления «В настоящее время поездки с Uber в этом регионе недоступны».
Такое же сообщение видят пользователи в Харькове, Запорожье и Одессе, во Львове Uber не показывает доступные поездки.
Такое же сообщение видят пользователи в Харькове, Запорожье и Одессе, во Львове Uber не показывает доступные поездки.
В еще нескольких приложениях категории Uklon и Bolt есть трудности с заказом автомобилей.
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