SkyUp возобновил продажу билетов на все даты и рейсы

19:21 14 Февраль Киев, Украина

Украинская авиакомпания SkyUp возобновила продажу билетов на все даты и рейсы, а также продолжает работать в штатном режиме.

"Полеты остаются безопасными и защищенными", – подчеркивает гендиректор SkyUp Дмитрий Сероухов.

В SkyUp говорят, что переговоры со страховщиками были сложными, а успех удалось достичь благодаря совместным усилиям авиакомпании, Мининфраструктуры и правительства Украины.



В то же время Сероухов подчеркивает, что зарубежные партнеры продолжают регулярно оценивать риски, а также и дальше будут вести мониторинг ситуации в Украине.



Напомним, 12 февраля самолет авиакомпании SkyUp, выполнявший рейс PQ0902 из Мадейры (Португалия) в Киев, посадили в Кишиневе. Там объяснили, что это произошло из-за того, что владелец воздушного судна (резидент Ирландии) запретил ему влетать в воздушное пространство Украины.



Нидерландская авиакомпания KLM с 12 февраля прекратила полеты в Украину. Это произошло после того, как правительство страны призвало граждан покинуть Украину на фоне сообщений о возможном военном вторжении российских войск.



Кроме Нидерландов такие призывы звучали от США, Великобритании, Германии, Дании, Италии, Бельгии, Швеции и Чехии. Израиль решил начать эвакуацию своих граждан из Украины.