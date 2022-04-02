Tesla увеличила продажи на 222% - новости компании

Финансовый отчет компании Tesla показал уверенный рост продаж. Согласно данным за II квартал 2021 года компания продала свыше 200 тысяч электрических автомобилей, побив рекорд аналогичного периода за прошлый год.

При этом в период с апреля по июнь 2021–го компания Илона Маска выпустила 206,4 тыс. автомобилей с конвейеров.

Если сравнивать второй квартал в 2020-м и в 2021-м, то в текущем году продажи выросли на 222%. Это фантастическая цифра, учитывая, что весь прошлый год был кризисным.

Ранее сообщалось, что Илон Маск обещает глобальное покрытие интернетом уже с сентября. По данным специалиста, сейчас компания удачно развернула порядка 1800 спутников в космосе. Также компания заявила о том, что за электромобиль Tesla можно рассчитаться биткоинами.