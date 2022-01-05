Tesla установила новый рекорд продаж

09:00 05 Январь Киев, Украина

Компания Tesla опубликовала отчет о своих производственных успехах за четвертый квартал 2021 года и в общем за прошлый год.

Следовательно, согласно отчету, за последние 3 месяца Tesla смогла передать клиентам 308 600 машин, и тем самым установила новый рекорд.



Отмечается, что подавляющее большинство среди проданных и поставленных электромобилей — это компактные Model 3 и Model Y. По итогам четвертого квартала на долю флагманских моделей Model S и Model X пришлось всего 11 750 экземпляров.



В общей сложности, за 2021 год Tesla передала покупателям 936 172 автомобиля.