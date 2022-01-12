«JTI Украина» вложит $45 млн в модернизацию табачной фабрики в Кременчуге

Как признался недавно в своем интервью генеральный директор компании «Japan Tobacco International (JTI) Ukraine» Пол Холловей, в планах компании на ближайшие два года стоит инвестиция $45 млн в процесс расширения и обновления производственных мощностей своей фабрики в Кременчуге.

«Это модернизация всего производства, а не инвестиции в отдельную производственную линию, как было два года назад. В планах на этот год — расширение фабрики, строительство нового склада, модернизация табачного цеха, новые производственные линии, модернизация зданий, сооружений, инфраструктуры и многое другое», — уточнил он.

По словам Холловея, компания намерена нарастить экспорт табачной продукции, и сделать его более эффективным. Важным фактором, повлиявшим на планы компании, стало получение ею статуса авторизированного экономического оператора (АЭО), которое позволит сократить таможенные формальности при импорте сырья и экспорте готовой продукции.

Гендиректор компании отметил, что JTI, получившая данный статус первой в Украине, получит ряд преимуществ при прохождении таможенных формальностей в Украине, в числе которых возможность пользоваться специальной выделенной полосой движения для коммерческих транспортных средств.

Холловей уточнил, что в 2020 году компания выплатила в шесть раз больше дивидендов, чем за всю историю работы JTI в Украине, и выделенные для развития фабрики инвестиции не отразятся на дальнейшей выплате дивидендов акционерам. По его словам, фабрика в Кременчуге — самостоятельный центр прибыли, и на инвестиции выделит деньги, которые сама заработала ранее.

JTI выплатила акционерам более 300 млн грн дивидендов за 2018–2019 годы и примерно столько же планирует выплатить за 2020 год.