L’Oreal создала цифровой макияж для видеоконференций

Действительно, двигателем прогресса в значительной мере является лень. Расслабившись на карантине, многие дамы стали вести пижамный образ жизни. Одна проблема – на видеосвязь иногда нужно выходить «вживую». В такой ситуации обойтись без привычного макияжа сложно. Для тех, кто не хочет появляться перед коллегами, друзьями или родственниками без макияжа даже на экране смартфона, но не готов для этого краситься, компания L’Oreal предлагает новое решение.
Французская компания разработала приложение дополненной реальности для цифрового макияжа. Приложение Signature Faces позволяет наложить на лицо фильтры в режиме реального времени. Об этом пишет TechCrunch.
Чтобы сделать макияж, нужно загрузить на смартфон приложение Snap Camera. На сайте L’Oreal указано, что оно интегрируется с Zoom, Skype, Twitch, Instagram, Snapchat, Google Duo и Google Hangouts.
По словам креативного директора Virtue Паскаля Роттевиля, идея родилась в ответ на запрос потребителей, в особенности девушек из поколения Z, которым не хватает средств самовыражения во время видеозвонков.
Напомним, американское подразделение L’Orеal, в котором заняты около 11 тысяч человек, начало возвращать своих сотрудников в офисы.
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