L’Oreal создала цифровой макияж для видеоконференций

15:17 14 ноября Киев, Украина

Действительно, двигателем прогресса в значительной мере является лень. Расслабившись на карантине, многие дамы стали вести пижамный образ жизни. Одна проблема – на видеосвязь иногда нужно выходить «вживую». В такой ситуации обойтись без привычного макияжа сложно. Для тех, кто не хочет появляться перед коллегами, друзьями или родственниками без макияжа даже на экране смартфона, но не готов для этого краситься, компания L’Oreal предлагает новое решение.

Французская компания разработала приложение дополненной реальности для цифрового макияжа. Приложение Signature Faces позволяет наложить на лицо фильтры в режиме реального времени. Об этом пишет TechCrunch.

“Мы считаем, что каждый красив сам по себе, но в мире, где камера всегда включена, это нормально - хотеть „поиграть“ с фильтрами. Мы хотим представить совершенно новый опыт современного макияжа”, - говорится на официальном сайте компании.

Чтобы сделать макияж, нужно загрузить на смартфон приложение Snap Camera. На сайте L’Oreal указано, что оно интегрируется с Zoom, Skype, Twitch, Instagram, Snapchat, Google Duo и Google Hangouts.

“Программу можно использовать путем виртуального нанесения на лицо до десяти косметических средств - помады, теней, туши и прочего. Она совместима с соцсетями Snapchat и Instagram, а также с самыми популярными платформами видеоконференций: Skype, Zoom, Google Hangouts, Houseparty и так далее”, - говорится в описании программы.

По словам креативного директора Virtue Паскаля Роттевиля, идея родилась в ответ на запрос потребителей, в особенности девушек из поколения Z, которым не хватает средств самовыражения во время видеозвонков.

“Мы решили сделать цифровую косметичку, которая позволила бы им создать такой образ в социальных сетях, какой они никогда не смогли бы сделать в реальной жизни”, - сказал он.

Напомним, американское подразделение L’Orеal, в котором заняты около 11 тысяч человек, начало возвращать своих сотрудников в офисы.