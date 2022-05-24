Mercedes-Benz сокращает производство в Бразилии

Продажа премиального сегмента автомобилей значительно пострадала после года коронакризиса. Пандемия по всему миру нарушила планы продаж, а также платежеспособность большого количества граждан. На фоне этого руководство Mercedes-Benz планирует закрытие завода в Бразилии.

Работы прекратят уже до конца года. При этом продолжат производство грузовиков и автобусов на других бразильских предприятиях. Завод в городе Ирасемаполис, который закрывают, начал работать в марте 2016-го. На нем выпускали модели Си-класса и Джи Эл Эй.

Ранее сообщалось о том, что европейские автозаводы на грани закрытия. Напомним, что в ЕС 298 заводов, на которых собирают авто и делают двигатели для машин. Из них 28 предприятий собирают легкие коммерческие машины, 58 заводов производят большие грузовики, на 58 предприятиях делают автобусы, на 71 заводе собирают двигатели и 142 предприятия предназначены для сборки легковушек.