Volkswagen: самая дорогая компания Германии

Капитализация немецкой компании Volkswagen достигла 140 млрд евро. Согласно данным, именно этот автогигант нарастил стоимость акций почти на 16% и стал самой дорогой публичной компанией в Германии.

Компания дорожает после того как руководство концерна объявило о планах обойти Tesla и стать мировым лидером на рынке электромобилей. В последний раз Volkswagen возглавляла немецкий индекс DAX до "дизельгейта", шесть лет назад.

В 2021 году акции компании выросли на 80%, привилегированные – на 50%.

За 2020 год Volkswagen в три раза увеличил продажи электромобилей по сравнению с 2019 годом – до 231 000 единиц. Для сравнения: продажи Tesla составили 499 550 электромобилей. В 2020 году из-за пандемии коронавируса прибыль Volkswagen упала до 454 млн евро с 3,8 млрд евро в 2019 году. 15 марта 2021 года Volkswagen объявила о планах свергнуть Tesla с лидирующей позиции на рынке электромобилей.