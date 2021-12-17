Forbes рассказал о самых дорогих украинских стартапах

16:30 05 Апрель Киев, Украина

Журнал Forbes опубликовал перечень украинских стартапов. Топ-30 компаний в совокупности стоит свыше 9 миллиардов долларов. Самые дорогие – компании занимающие первые 6 позиций рейтинга:

  • Gitlab
  • Grammarly
  • Ajax
  • ai
  • Restream
  • MacPaw

“Всего компании из списка получили не менее $1,15 млрд инвестиций. Лишь несколько обошлись без стороннего капитала или предпочитают не раскрывать суммы вложений”, — объясняют авторы исследования.

Подавляющее большинство участников рейтинга — компании возрастом от четырех лет. Они находятся в так называемой стадии роста, имея на руках работающий продукт и наращивая ключевые бизнес-показатели. При этом только одна компания из списка — Ajax — создает хардверные решения — охранные системы. Остальные разрабатывают только софт.

В издании добавляют, что совокупный штат компаний из списка достигает 5 тыс. человек. Все компании, кроме глобального GitLab со штатом людей из 70 стран, расположили в Украине крупнейшие центры разработки.

“В рейтинг вошли продуктовые технологические компании, в которых как минимум один из основателей должен иметь украинское гражданство и работать в Украине либо в Украине должен быть расположен крупнейший центр разработки”, — объяснили в Forbes особенности методологии составления рейтинга.