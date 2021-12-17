Forbes рассказал о самых дорогих украинских стартапах

Журнал Forbes опубликовал перечень украинских стартапов. Топ-30 компаний в совокупности стоит свыше 9 миллиардов долларов. Самые дорогие – компании занимающие первые 6 позиций рейтинга:
- Gitlab
- Grammarly
- Ajax
- ai
- Restream
- MacPaw
Подавляющее большинство участников рейтинга — компании возрастом от четырех лет. Они находятся в так называемой стадии роста, имея на руках работающий продукт и наращивая ключевые бизнес-показатели. При этом только одна компания из списка — Ajax — создает хардверные решения — охранные системы. Остальные разрабатывают только софт.
В издании добавляют, что совокупный штат компаний из списка достигает 5 тыс. человек. Все компании, кроме глобального GitLab со штатом людей из 70 стран, расположили в Украине крупнейшие центры разработки.
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