Forbes рассказал о самых дорогих украинских стартапах

Журнал Forbes опубликовал перечень украинских стартапов. Топ-30 компаний в совокупности стоит свыше 9 миллиардов долларов. Самые дорогие – компании занимающие первые 6 позиций рейтинга:

Gitlab

Grammarly

Ajax

ai

Restream

MacPaw

“Всего компании из списка получили не менее $1,15 млрд инвестиций. Лишь несколько обошлись без стороннего капитала или предпочитают не раскрывать суммы вложений”, — объясняют авторы исследования.

Подавляющее большинство участников рейтинга — компании возрастом от четырех лет. Они находятся в так называемой стадии роста, имея на руках работающий продукт и наращивая ключевые бизнес-показатели. При этом только одна компания из списка — Ajax — создает хардверные решения — охранные системы. Остальные разрабатывают только софт.

В издании добавляют, что совокупный штат компаний из списка достигает 5 тыс. человек. Все компании, кроме глобального GitLab со штатом людей из 70 стран, расположили в Украине крупнейшие центры разработки.